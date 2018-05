Roda Viva recebe o pré-candidato à Presidência João Amoêdo

Transmitido em 21 de mai de 2018

O Roda Viva recebe João Amoêdo, pré-candidato à presidência da República, pelo Partido Novo, para falar sobre os seus planos, caso eleito, e explicar, entre outras propostas, a ideia de um Estado menos burocrático.



Na bancada de entrevistadores estão Chico Otavio, repórter do Jornal O Globo; José Júnior, fundador do Afroreggae; Ilona Szabó, diretora do Instituto Igarapé e especialista em segurança pública; e João Paulo Charleaux, repórter especial do Nexo Jornal.