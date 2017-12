Governador deseja boas festas em vídeo que faz balanço de sua gestão

Em vídeo dirigido à população de Mato Grosso do Sul, o governador Mato Grosso do Sul fez um balanço e falou das medidas tomadas pela gestão durante o ano 2017 para garantir a manutenção dos investimentos feitos pelo Estado.

De acordo com o Reinaldo, a redução dos cargos comissionados e dos gastos com custeio coloca o Estado distante da realidade enfrentada por outras unidades da federação, que enfrentam dificuldades para pagar salários, além de finalizar e executar novas obras. Outra medida citada pelo chefe do Executivo é a reforma previdenciária.

Todas essas medidas, segundo Reinaldo, foram responsáveis por garantir a execução de obras para a área da saúde, como exemplo citou a construção dos hospitais de Três Lagoas e Dourados e a conclusão do Hospital do Trauma em Campo Grande. As escolas de tempo integral foram outros exemplos citados pelo governador.

Paciência e espírito público democrático são as marcas de sua atuação como chefe do Executivo Estadual, garantiu Reinaldo. “Vou continuar governando com máxima responsabilidade”, disse o governador, ao desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para as famílias sul-mato-grossenses.