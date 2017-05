Em entrevista, Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal falam sobre a operação Máquinas de Lama

Tamanho do texto

Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal, concederam um coletiva de imprensa na manhã desta quinta feira (15) para falar sobre a 4ª fase da operação Lama Asfaltica, denominada “máquinas de lama”. O delegado Cleo Mazzoti afirmou que o prejuizo nesta fase chegou a 150 milhões de reais e falou sobre o envolviento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Pucinelli, nas investigações.



Já o auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Lingerflet, citou algumas obras que foram superfaturadas. Segundo ele, rodovias estaduais, livros didáticos e inclusive o Aquário do Pantanal, obra da gestão de Pucinelli, estão na lista. Marcelo ainda falou sobre empresas investigadas, como Águas Guariroba, El Dourado papel e celulose, Frigorifico JBS, Gráfica Alvorada, entre outras.