Cartão Verde entrevista o ex-zagueiro Oscar Bernardi

Publicado em 22 de fev de 2019

O Cartão Verde recebe o ex-zagueiro Oscar Bernardi. O atleta possui lugar garantido na história do futebol. Ele foi o capitão da Seleção de 82, que contava com Zico, Júnior, Falcão e Sócrates, disputou três Copas do Mundo e virou ídolo do São Paulo ao conquistar um Campeonato Brasileiro e ao formar dupla de zaga com Dario Pereyra, um dos setores defensivos mais famosos do tricolor paulista. O programa ainda trará os principais fatos do mundo esportivo e a análise dos jogos de meio de semana.



Com apresentação de Vladir Lemos e comentários de Vitor Birner, Celso Unzelte e Roberto Rivellino