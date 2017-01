Ao divulgar situação dos cofres municipais, Prefeitura diz que não tem dinheiro suficiente para servidores

Tamanho do texto

Na tarde desta terça-feira (3), o prefeito Marquinhos Trad concedeu entrevista coletiva para divulgar a real situação dos cofres municipais. Ele anunciou que, do total deixado pelo ex-gestor Alcides Bernal (R$ 252 milhões), possui apenas R$ 37 milhões disponíveis. A Prefeitura necessita de mais R$ 20 milhões para pagar o salário líquido dos servidores até esta sexta-feira, que é o quinto dia útil do mês.



O Executivo depende da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) para pagar o salário dos funcionários.

