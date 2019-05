Todos os postos de saúde abrem neste sábado no Estado

Divulgação Acompanhando o calendário do Ministério da Saúde, a meta é imunizar 791.397 pessoas nesta campanha.

Neste sábado (4) os postos de vacinação de todo país estarão abertos seguindo o calendário do Ministério da Saúde, para o dia “D” de mobilização nacional contra a gripe. A meta da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul é imunizar 90% do público alvo no Estado, que é de 791.397 mil pessoas – consideradas grupo prioritário, já que possuem maiores riscos de sofrer agravamento da saúde se contraírem a doença.

A campanha de vacinação teve início em 10 de abril e se estende até o dia 30 de maio. A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Gislaine Coelho Brandão, “É de extrema importância que as pessoas tomem a vacina, já que os grupos prioritários são formados por pessoas que tem maior risco de agravamento da doença. Até meados de abril, estávamos vacinando apenas as gestantes e crianças maiores de seis meses e menores de 6 anos. Mas agora a vacinação já esta aberta para todos o grupo prioritário”, destaca.

O público alvo é formado por crianças (de seis meses a menores de 6 anos); gestantes; trabalhadores de saúde; povos indígenas; puérperas (mulheres até 45 após o parto); idosos (a partir dos 60 anos); professores da rede pública e privada, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico; população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e funcionários do sistema prisional, além de profissionais das forças de segurança e salvamento, integrados ao grupo prioritário ainda em 2019.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.