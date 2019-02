Prefeitura busca melhorias para atender a população nos Postos de Saúde da Capital

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Após diversas reclamações e visitas “surpresas” do prefeito nas unidades, profissionais são convocados e Sesau monitora 24 horas a saúde

Esta semana, após diversas reclamações da população pelos canais da Prefeitura e visitas “surpresas” do Prefeito Marquinhos Trad as unidades, a prefeitura da Capital destaca que cerca de 300 médicos foram convocados desde o início de janeiro, buscando suprir as demandas das unidades. Deste total, dos últimos 150 convocados, 122 novos profissionais já foram efetivados.

Além destes, aprovados em concursos e processos seletivos de enfermeiros, técnicos, dentistas, farmacêuticos, entre outros profissionais, estão sendo chamados. As contratações tem intuito de dar mais celeridade e qualidade no atendimento, principalmente nas unidades de urgência e emergência, evitando assim que o paciente fique esperando por horas e horas.

Uma equipe técnica da SESAU está monitorando 24 horas a situação das UPAs e CRSs, além da fiscalização realizada pelo Secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, que é médico,. Além de fiscalizar, o mesmo também está colaborando no atendimento aos pacientes, principalmente daqueles que encontram-se em observação.

A partir desta sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), implantou uma ferramenta onde o próprio paciente tem acesso a um "raio-x" das unidades, podendo consultar a quantidade real de médicos atendendo e pacientes aguardando. O canal pode ser acessado através do link: http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/censo-situacional-traz-raio-x-de-upas-e-crss-e-da-transparencia-a-atendimentos-e-servicos/

Em 2018, a Sesau recebeu em 2018, 1131 reclamações sobre "dificuldade de acesso" pelo sistema da Ouvidoria SUS. Estas reclamações estão relacionadas (95%) quanto a demora de atendimento nas unidades de saúde, sendo as unidades de pronto atendimento (UPA/CRS) com maior quantidade de demanda sobre o assunto.