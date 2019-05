Mandetta anuncia diretoria de integridade e Secretaria de Atenção Primária

José Cruz/Agência Brasil Saúde irá contar com a Polícia Federal e Ministério Público para o combate à corrupção e promoção de métodos que promovam a transparência e participação da sociedade.

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou o novo organograma do Ministério da Saúde, o qual, deve ser publicado esta semana e prevê a criação da Diretoria de Integridade e Normatização, composta por uma corregedoria e uma ouvidoria e que vai contar com a colaboração de órgãos como Polícia Federal e Ministério Público. A proposta, conforme o ministro, é dar prioridade ao combate à corrupção e à promoção de métodos que promovam a transparência e a participação da sociedade.

De acordo co o Ministro, “Precisamos sair dessa discussão muito primária de como contratar o médico e passar imediatamente para o que esse médico vai fazer, como ele vai assumir a dificuldade que é fazer atenção primária no Brasil, como colocar a telemedicina à disposição de toda a rede nacional”, aponta.

O Ministério da Saúde está estudando a possibilidade de capacitar agentes comunitários em saúde como técnicos de saúde comunitária, para que os profissionais possam, durante as visitas domiciliares, realizar atividades como aferir a pressão arterial de um paciente.

“A ideia é que eles possam atuar mais fortemente na prevenção e no controle de doenças o que, segundo ele, caracterizaria “uma grande revolução da atenção básica brasileira”, pontua Mandetta.

Ministro Luiz Henrique Mandetta enfatiza ainda que, “Nas estruturas anteriores, não havia um setor do ministério que dialogasse com as filantrópicas e com os hospitais privados. No caso das filantrópicas, elas respondem por quase 80% do atendimento de alta complexidade dentro do SUS”, conclui.