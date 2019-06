Dia da imunização é comemorado dia 9 de junho

Tamanho do texto

Neste domingo (09) é comemorado o Dia da Imunização, sendo como principal objetivo desta data é conscientizar a população sobre a importância de manter todas as principais vacinas em dia, diminuindo a probabilidade de contrair diversas doenças, como a caxumba, o sarampo, o tétano, a gripe, pneumonia e meningites, entre outras.

Foi através de extensas campanhas de vacinação que se alcançou a erradicação da varíola do planeta, a eliminação da poliomielite em quase todo o mundo, o controle do sarampo e da rubéola, além da grande queda da mortalidade infantil em diversos países. Atualmente o grande desafio é promover o acesso à imunização para todos, especialmente nas regiões mais pobres do mundo, onde a carga de qualquer doença é ainda maior.