CNM pede avanço de pautas municipalistas ao Ministério da Saúde

Tamanho do texto

CNM/Reprodução Ministro Mandetta e Glademir Aroldi após a reunião

Demandas prioritárias dos municípios fizeram parte de discussões na semana passada, no Executivo. O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, esteve reunido com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o Subchefe de Assuntos Parlamentares (Supar) da Presidência da República, Leonardo Quintão, para solicitar o avanço de solicitações municipalistas.

Durante o encontro com o ministro da Saúde, Aroldi entregou um documento que elenca reivindicações dos prefeitos para a melhoria da gestão municipal na área da Saúde.

O presidente da CNM reforçou a importância de o governo federal atender demandas municipalistas relacionadas aos programas federais, à repactuação das obras da saúde e ao cadastro único cidadão. Posteriormente, esses e outros pedidos dos municípios serão tratados com a equipe técnica do Ministério da Saúde.

O líder municipalista ainda fez um convite ao ministro para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Outra autoridade convidada a participar do maior evento municipalista do país foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A Marcha será realizada na capital federal entre os dias 8 e 11 de abril.

Presidência

Já na reunião na Supar o presidente da CNM destacou a necessidade de ser aprovado o repasse adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no mês de setembro, o PLC 78/2018 que trata da cessão onerosa e a Medida Provisória dos Resíduos Sólidos.