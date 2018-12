Caravana da Saúde realiza atendimento em prédio antigo

Tamanho do texto

Denilson Secreta / Governo de MS Um total de 300 cirurgias são realizadas por dia, e desde o dia 7 de dezembro mais de 1500 já foram atendidas

Em um prédio antigo da Capital, localizado na rua Maracaju com a Avenida Ernesto Geisel, os moradores de vários municípios de Mato Grosso do Sul enfrentam fila antes de amanhecer, em busca de um atendimento oftalmológico pela Caravana da Saúde.

Uma parceria entre o Hospital do Câncer e da Secretaria Estadual de Saúde garante esses atendimentos. Os atendimentos começaram no dia 04 de dezembro, com consultas aos pacientes que passariam por cirurgia. O atendimento continua até o dia 16 de dezembro.