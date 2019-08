Associação dos Amigos das Crianças com Câncer cogita fazer denúncia no Ministério Público

Reprodução Falta de Medicamentos

Em decorrência a falta de medicamentos e exames de extrema importância para o para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) fará uma denúncia formal ao Ministério Público.

Não é de agora que Cetohi (Centro de Tratamento de Oncologia Infantil) vem enfrentado a falta de quimioterápicos de maneira regular. Um dos mais eficazes no tratamento da leucemia infantojuvenil é a Vincristina, cuja falta é determinante no tratamento das crianças assistidas. Além disso, exames laboratoriais estão também faltando.

O motivo que levou a denúncia , foi a falta dos medicamento e exames que comprometem totalmente as chances de cura destes pacientes, o que motiva a denúncia.