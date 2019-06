Vaca Louca: Suspensa exportação de carne bovina para China

A

Deurico/Capital News Exportação foi suspensa apenas na China

pós um registro de um caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecido como mal da Vaca Louca, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil suspendeu a exportação de carne bovina para a China. Conforme a nota do ministério "No caso da China, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil suspendeu temporariamente a emissão de certificados sanitários até que a autoridade chinesa conclua sua avaliação das informações já transmitidas sobre o episódio, cumprindo-se, assim, o disposto no protocolo bilateral assinado em 2015", informou em nota.

A doença da vaca louca foi registrada na última sexta-feira (31) no Estado de Mato Grosso e segundo a avaliação do ministério: “Examinada a notificação da ocorrência pela Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), este órgão determinou ontem (3) o encerramento do caso sem alteração do status sanitário brasileiro, que segue como risco insignificante para a doença”. O caso foi registrado em uma vaca de corte de 17 anos. O animal foi abatido e teve o material de risco de contaminação retirado e incinerado no próprio matadouro. Os produtos derivados da vaca foram identificados e apreendidos preventivamente.

As exportações de carne bovina para os demais países não foram afetadas. O acordo de suspensão temporária é específico com a China.

Confira a nota do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasi:

“1 - Examinada a notificação da ocorrência pela Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), este órgão determinou hoje [ontem] (3) o encerramento do caso sem alteração do status sanitário brasileiro, que segue como risco insignificante para a doença.

2 - A OIE informou ainda que não haverá relatórios suplementares sobre o caso.

3 - No caso da China, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil suspendeu temporariamente a emissão de certificados sanitários até que a autoridade chinesa conclua sua avaliação das informações já transmitidas sobre o episódio, cumprindo-se, assim, o disposto no protocolo bilateral assinado em 2015.”