Tereza Cristina participa de reunião do Conselho Agropecuário do Sul

A 37ª Reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), acontece em Santiago no Chile, com a presença da ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participa nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29).

O CAS é um fórum de consulta e coordenação de ações regionais, integrado pelos ministros de agricultura da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os objetivos são definir prioridades da agenda agropecuária, adotar posições sobre temas de interesse regional e articular a adoção das ações acordadas

Durante o primeiro dia, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina apontou que, "Trabalhar com a pequena agricultura, mas trabalhando muito fortemente com o sistema cooperativo, que é o que funciona, o que traz renda, o que deixa o pequeno produtor no campo. Temos lá muitos exemplos exitosos nesse campo da agricultura familiar, principalmente quando ela está envolvida com a cooperativa", destaca.

Ainda conforme a ministra também, "O Brasil assinou um memorando de entendimento com o Chile sobre agricultura orgânica das pequenas propriedades de agricultura familiar para que possamos trabalhar os produtos orgânicos dos nossos países. O Chile ganha 210 milhões de pessoas e nós ganhamos 17 milhões de pessoas para os orgânicos", enfatiza.

Durante o encontro serão debatidos temas como, as barreiras à livre circulação de mercadorias à nível inter-regional, e a cooperação técnica entre o CAS e organismos internacionais. O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Ribeiro, e o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, acompanham a comitiva brasileira.

O evento acontece no Palácio de La Moneda, deve contar também com a participação do ministro de Agricultura do Chile, Antonio Walker; do ministro de Agricultura e Pecuária do Paraguai, Denis Lichi; do ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Enzo Benech; do Secretário de Agroindústria da Argentina, Luis Miguel Etchevehere e do coordenador Regional do IICA para a Região Sul, Caio Rocha.