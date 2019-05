Tereza Cristina considera crise comercial da China e EUA como janela de oportunidade

Tamanho do texto

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Para Ministra, o aumento das tarifas de importação nos EUA pode beneficiar as exportações brasileiras.

Nesta segunda-feira (06), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, declarou que um aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para produtos chineses pode beneficiar as exportações brasileiras do agronegócio.

Neste domingo (5), o presidente norte-americano, Donald Trump, publicou em sua rede social que pretende elevar as taxas de 10% para 25% para cerca de US$ 200 bilhões em mercadorias vindas da China. Em uma série de postagens, Trump reclamou do que considera uma demora por parte da China para negociar um acordo comercial.

Para Tereza Cristina, Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, “Primeiro a gente precisa saber se foi só um recado durou ou se vai se efetivar. É claro que se os Estados Unidos e a China não entrarem em acordo e essas tarifas não voltarem ao que eram antes, realmente, é uma janela oportunidade a mais para o Brasil”, conclui.