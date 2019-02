Soja fica mais barata enquanto milho tem alta no preço

Fundação MS

A saca de 60 quilos da soja começou a quarta-feira (20) com queda de 0,44% no Paraná, onde grão é vendido a R$ 72,57. Na cidade de Bebedouro, em São Paulo, o produto é comercializado a R$ 79. Enquanto em Dourados, no Mato Grosso do Sul a mercadoria é vendida a R$ 70, a cidade goiana de Rio Verde negocia a soja a R$ 69.

Já a saca de 50 quilos do arroz vendido do Rio Grande do Sul teve queda de 0,30% no preço. O produto em terras gaúchas é negociado a R$ 39,61. Enquanto isso, o valor do açúcar registra queda de 2,03% na cidade de São Paulo e chega a R$ 67,45.

No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve alta de 1,44% e é negociada a R$ 41,64. Em Campinas, em São Paulo, o produto registrou alta de 1,42% no valor e a saca é comercializada a R$ 40,73. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 36. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o produto é vendido a R$ 30. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 35. Os valores são do Canal Rural e Cepea.