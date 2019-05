Setor sucroenergético tem 49,2 milhões de toneladas para exportação

Divulgação/Assessoria Setor sucroenergético apresenta perspectiva de melhor remuneração para o produtor

Nesta segunda-feira (27), a editoria ‘Mercado Agropecuário’ destacou o setor de cana-de-açúcar.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou dados que apontam que, na safra 2019/20, a produção deverá atingir 49,2 mil toneladas, muito próximo do volume produzido na safra anterior.

Ao todo são cerca de 653,2 mil hectares, com alta de 0,9% em relação à temporada anterior, com produtividade prevista em 76,5 toneladas por hectare.

Conforme a avaliação da Unidade Técnica do Sistema Famasul, o desafio do setor sucroenergético será na exportação. Ao analisar os dados referentes a um ano, a instituição considera redução significativa nas vendas internacionais.

Segundo a economista, Bruna Mendes, “A produção no setor sucroenergético caminha de acordo com comportamento do mercado, a queda no volume exportado se deve ao atual estoque internacional e a preços menos atrativos. Com isso, nosso volume se destina ao etanol”.

Ainda conforme Bruna, “Também houve uma mudança nos players importadores de açúcar bruto do Mato Grosso do Sul e redução de suas demandas, a exemplo da Venezuela”.

A Secex informa que no primeiro quadrimestre deste ano, foram embarcadas ao exterior 27,9 mil toneladas, com receita total de US$ 9,6 milhões.