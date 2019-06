Recadastramento da Energisa para agropecuário é até outubro

Deurico/Capital News Prazo para produtor rural termina dia 31 de outubro

Os produtores rurais das cidades de:Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora, tem até o dia 31 de outubro para atualizar os dados na Energisa, para manter os descontos que variam de 10% a 90% no valor da tarifa.

A atualização de dados está sendo realizado exclusivamente nas agências da Energisa, por meio de convocação por município. Conforme a assessoria da Energisa, recadastramento é uma determinação do governo federal e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tem como objetivo revisar a documentação para conceder o desconto apenas para aqueles que estiverem enquadrados nas respectivas classes. Os consumidores das cidades convocadas que não comparecerem para atualização dentro do prazo definido perderão automaticamente o desconto.

Confira a lista dos beneficiários: agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica e aquicultura.

Serviço:

Para saber quais são os documentos necessários ou tirar qualquer dúvida, basta ligar gratuitamente para o 0800 722 7272 ou acessar a página: www.recadastramentoenergisa.com.br.