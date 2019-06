Radar ambiental é lançado pela Famasul

Tamanho do texto

Para comemorar o Dia do Meio Ambiente (05), o Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, lançou o Radar Ambiental que proporcionará ao produtor rural e o Mato Grosso do Sul o conhecimento das iniciativas sustentáveis do setor produtivo, assim como informações importantes sobre o tema. O Radar Ambiental foi elaborado pela Unidade Técnica e que será divulgado bimestralmente nos canais de comunicação da instituição.

De acordo com a assessoria o boletim Radar Ambiental, será distribuído em formato digital com periodicidade bimestral, promoverá a educação ambiental, através da publicação e disponibilização de informações técnicas relacionadas ao meio ambiente e recursos hídricos, servindo também para divulgar as ações da Famasul e CNA relacionados a mesma temática, além de possibilitar o esclarecimento de questões ambientais controversas e por muitas vezes mal interpretadas.

Confira os benefícios do Radar Ambiental:

*Disponibilizar informações sobre meio ambiente e recursos hídricos aos produtores rurais, às entidades ligadas ao agronegócio e à sociedade;

*Contribuir para a divulgação das ações do Sistema Famasul em prol do desenvolvimento sustentável do setor produtivo;

*Esclarecer temas vinculados à legislações ambientais e boas práticas.