Produção de mudas, coleta de sementes e legislação ambiental são tema de workshop

Nicole Dichoff/Embrapa Pantanal Capacitaçao começa no dia 18 de outubro

Coleta, conservação de sementes, produção de mudas e estratégias de restauração ecológica nos Biomas Pantanal e Cerrado são os temas do workshop gratuito que será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro em Aquidauana (MS). “Se conhece muito sobre as espécies arbóreas cultivadas como, o eucalipto e o pinus, e pouco sobre as nativas – que naturalmente adaptadas para as condições extremas climáticas de seca, inundação ou altas temperaturas no caso do Pantanal. Essas plantas têm um material genético valioso que precisa ser valorizado”. A fala é da chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Pantanal, Catia Urbanetz – uma das organizadoras do workshop.

Na ocasião, o campus da Universidade Estadual de MS irá receber estudantes, técnicos, trabalhadores rurais, professores, pesquisadores e demais interessados para discutir assuntos como as características ecológicas dos biomas, suas plantas, frutos e sementes, produção de mudas de espécies nativas, estratégias de recuperação e a Legislação Ambiental Federal que regula essas atividades.

Atividades

De acordo com Urbanetz, o curso irá oferecer diversas palestras e aulas demonstrativas. Durante as atividades serão apresentados os resultados do Projeto Biomas no Pantanal e Cerrado no Brasil. O projeto, realizado por meio de uma parceria entre a Confederação Nacional de Agricultura e Embrapa, investiga a inserção da árvore nas propriedades rurais brasileiras. “Os plantios no Pantanal terminaram. Os pesquisadores estão fazendo as medições de crescimento dos indivíduos plantados para publicar resultados difundir esses conhecimentos”, afirma.

No Pantanal, o projeto Biomas foi implementado em 2013 e será finalizado em 2019. Por meio do Biomas, a equipe da região pantaneira desenvolveu, por exemplo, um método que usa água corrente para acelerar a germinação das sementes de carandá. Com isso, as sementes que levariam de dois a quatro meses para germinar levaram cerca de uma semana para passar por esse processo. “Os resultados do projeto também serão apresentados na forma de indicação de espécies aptas para a restauração ambiental, bem como técnicas de produção de mudas e sementes de espécies nativas”, diz Urbanetz.

As indicações de espécies para os biomas Pantanal,Mata Atlântica e Cerrado foram desenvolvidas por meio de uma parceria entre o Projeto Biomas e o projeto especial da Embrapa "Soluções tecnológicas para a adequação da paisagem rural ao Código Florestal Brasileiro". A lista está disponível para consulta na página do projeto em https://www.embrapa.br/codigo-florestal/especies . Durante a capacitação também será inaugurado o viveiro de mudas da UEMS, que irá atender ao curso de engenharia florestal com os materiais do viveiro construído, inicialmente, no campo experimental da Embrapa Pantanal – a fazenda Nhumirim – para atender às demandas do projeto Biomas.

O workshop “Coleta, conservação de sementes, produção de mudas e estratégias de restauração ecológica nos Biomas Pantanal e Cerrado” é uma realização da Embrapa Pantanal, Embrapa Cerrados, Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e John Deere. O Projeto Biomas é fruto de uma parceria entre a Confederação Nacional de Agricultura e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), SEBRAE, Monsanto, John Deere e BNDES.

Serviço

Workshop “Coleta, conservação de sementes, produção de mudas e estratégias de restauração ecológica nos Biomas Pantanal e Cerrado”

Data: de 18 a 20 de outubro

Horário: das 08h às 12h e das 14h às 17h

Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), campus Aquidauana. Saiba como ir de Campo Grande (MS) ao campus por meio do link http://bit.ly/2xTt8C5

Inscrições: http://www.cpap.embrapa.br/inscricao/