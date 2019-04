Presidente Jair Bolsonaro esteve presente na abertura do evento, em Ribeirão Preto

Alan Santos/PR Ministra da Agricultura Tereza Cristina também esteve presente

Nesta segunda-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro disse hoje (29) disse que, como chefe do Executivo, não quer atrapalhar quem produz no Brasil, “Nós queremos e estamos tirando o Estado do cangote daqueles que produzem, daqueles que investem e dos grandes empreendedores”. Declaração foi dada durante a abertura da 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), feira do agronegócio que acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Ainda segundo Bolsonaro,“O agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo há muito tempo, e nós devemos valorizar quem trabalha nessa área”, aponta.

Também estiveram presentes no evento os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, Bolsonaro disse que uma das medidas para o setor é “fazer um limpa” no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e colocar pessoas que estejam ao lado daqueles que produzem.

De acordo com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, “Tem que haver fiscalização sim, mas o homem do campo tem que ter o prazer de receber o fiscal e, num primeiro momento, ser orientado para que ele possa cumprir as leis”, destaca.

Ainda conforme o presidente, “em torno de 40% das multas aplicadas no campo serviam para retroalimentar uma fiscalização xiita, que buscava atender apenas nichos que não ajudavam o meio ambiente e muito menos aqueles que produzem”, conclui.