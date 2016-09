MS tem pressão de baixa no mercado de reposição

Alexandre Araújo/Embrapa Gado de Corte Qualidade de pastagem é afetada

Os negócios realizados no mercado de reposição foram poucos em Mato Grosso do Sul. A estiagem afetou a qualidade das pastagens, fazendo com que pecuaristas fiquem de fora das compras.



A oferta é maior que a demanda, e pressão baixa. Os preços de todas as categorias de machos anelorados pesquisados pela Scot Consultoria estão 1,9% menores, em comparação com média de agosto de 2016. Em relação ao mesmo período do ano passado a desvalorização foi de 3,9%.



O preço do boi gordo teve aumento de 4,4% em um ano, o que colaborou na melhora de poder de compra do pecuarista. De acordo com o site Notícias Agrícolas, atualmente é possível adquirir 1,57 garrote com a venda de um boi gordo de 16,5@ em Mato Grosso do Sul. Melhora de 12,9% na relação de troca, que era de 1,39 há um ano.