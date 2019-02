Ministra Tereza Cristina participa de último dia de evento agro em MS

Divulgação/GovernoMS Ministra participou do 15º Encontro de Jovens da Agropecuária, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Jovem

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do último dia de evento da Dinapec (Dinâmica Agropecuária) deste ano. O evento, organizado pela Embrapa Gado de Corte e a Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS), contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre lideranças rurais, políticos e demais empresários e trabalhadores do campo.

Durante o Encontro Jovens do Agro, a ministra falou da importância de aproximar cada vez mais o jovem das atividades do setor produtivo. “Sempre me motiva muito quando vejo jovens interessados no agronegócio. Sua missão é muito importante, e sua responsabilidade é muito grande. Vocês são fundamentais para renovar e modernizar a atividade”, disse.

Tereza falou ainda da reformulação do serviço de assistência-técnica no Ministério, da importância de se evoluir nos sistemas de fiscalização e controle da produção de alimentos, tema que esteve em pauta em Seminário organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na semana passada, e dos avanços do Programa que visa a retirada da vacinação contra febre aftosa no Brasil.

Acompanhada pelo secretário da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, a ministra percorreu os estandes de produtores ligados à Famasul e de representantes da agricultura familiar. Ela também ouviu dos jovens sugestões para facilitar a formação acadêmica e concedeu entrevista coletiva à imprensa local.

Também estiveram na Feira, o presidente da Famasul, Mauricio Saito; o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa (Ministério da Agricultura e Abastecimento), José Guilherme Leal;; o superintendente Federal do Mapa no Mato Grosso do Sul, Celso Martins; dos diretores-presidentes Luciano Chiochetta (Iagro) e André Nogueira (Agraer), entre outras lideranças do setor produtivo.