Ministério da Agricultura aponta imunização contra febre aftosa em 98,50% do rebanho

Divulgação/Governo Federal Deverão ser aplicadas cerca de 2 ml da vacina na campanha deste ano

O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destacou a imunização de 94,87 milhões contra a febre aftosa durante a campanha de vacinação realizada em novembro. Ao todo cerca de 96,31 milhões eram previstos. Considerando o registro, a cobertura vacinal atingiu 98,50%. Sendo que, a maior parte dos estados vacinou animais com idade até 24 meses. Exceto alguns Estados, sendo eles, o Acre, Amapá, Espírito Santo e Paraná, que vacinaram animais de todas as idades, conforme dados informados pelo Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários.

Em novembro de 2018 os criadores utilizaram a vacina de 5 ml. Em 2019, nas etapas de vacinação, a nova dose será de 2 ml bivalente (para dois tipos de vírus). As campanhas iniciarão em 15 de março no Estado do Amazonas, concentradas nos meses de maio (1ª etapa) e de novembro (2ª etapa) na maioria das unidades federativas.

Para isso, os produtores precisam estar atentos a dose correta da vacina - de 2 ml - para não haver sobredosagem no animal, a qual pode provocar caroços, edemas, inchaços e até abscesso, no caso eventual de contaminação.

Cuidados na vacinação

Compre as vacinas somente em lojas registradas.

Verifique se as vacinas estão na temperatura correta (2° C a 8° C).

Para transportá-las, use caixa térmica, coloque três partes de gelo para uma de vacina e lacre.

Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas lembre-se: só vacine bovinos e búfalos.

Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa térmica e use agulhas novas,

adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são fundamentais para a boa vacinação.

Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais: 2 ml.

O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no músculo ou embaixo da pele.

Aplique com calma.

Não esqueça de preencher a Declaração de Vacinação e entregá-la no Serviço Veterinário Oficial do

seu Estado junto com a Nota Fiscal de compra das vacinas.