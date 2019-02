Exportações do Agro sobem 6% em um ano e somam US$ 102 bi

Anderson Ramos / Capital News Somente no primeiro mês deste ano, as exportações brasileiras do agro atingiram US$ 6,63 bilhões

Em 12 meses, as exportações brasileiras do agronegócio atingiram US$ 102,14 bilhões, no acumulado de fevereiro do ano passado ao janeiro último. O resultado representa alta de 6%, em comparação com os US$ 96,32 bilhões dos 12 meses imediatamente anteriores.

Os principais desempenhos por segmento foram complexo soja, com 40,3% de participação; carnes, com 14,2%; produtos florestais, com 14,1%; complexo sucroalcooleiro, com 7%; e cereais, farinhas e preparações, com 5%.

Segundo a Secretaria do Comércio e de Relações Internacionais do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), esses produtos que antes representavam 79,1% no período, agora passaram a representar 80,8% de todas as exportações. O aumento da concentração se deve à expansão das vendas do complexo soja e de produtos florestais, especialmente farelo de soja e em grão e celulose.

As exportações do complexo soja cresceram 29,6%, passando de US$ 31,79 bilhões para US$ 41,20 bilhões. A oleaginosa ainda teve incremento de 22,1% no quantum comercializado, além de alta na cotação média dos produtos do setor à taxa de 6,2%.