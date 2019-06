Cotação do boi gordo está com baixa de 0,31%

Nesta sexta-feira (7) a cotação da arroba do boi gordo começou com baixa de 0,31% no preço e o produto é negociado a R$ 145,05 no estado de São Paulo. De acordo com informações do Canal Rural e Cepea em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 136. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 135. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 153,50 à vista.

Já o preço do quilo do frango congelado ou resfriado não houve variação a venda de mercado no estado de São Paulo fica abaixo dos R$ 5. O preço da carcaça suína especial apresentou alta de 0,27% e o produto é negociado a R$ 7,43. O preço do suíno vivo registrou aumento de 0,41% e a mercadoria é vendida a R$ 4,91. No Paraná, a vista o valor é de R$ 4,59.