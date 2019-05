Chico Maia alerta produtores sobre a não obrigatoriedade em pagar o recolhimento ao CNA

Tamanho do texto

Em sua rede social, o pecuarista Chico Maia, ex-presidente da Acrissul ( Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) , postou vídeo no Facebook alertando produtores rurais do Estado, sobre a “não obrigatoriedade” em efetuar o pagamento da guia de recolhimento que está sendo enviada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).

De acordo com o pecuarista, "Teve a lei de reforma trabalhista que não obriga você mais a recolher aquele valor mensal pro CNA. É opcional, assim como os trabalhadores não precisam recolher mais para os sindicatos. Preste atenção: você paga se achar que é devido, para sustentar uma estrutura gigantesca de poder, com mordomias, privilégios, e que há muito tempo tem nos representando muito pouco", afirma Maia. Veja o vídeo.