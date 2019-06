Campanha vazio sanitário de soja inicia dia 15

Priscilla Pires / Governo de MS Quem plantar soja durante a campanha corre o risco de ser penalizado

Com início no dia 15 de junho e término em 15 de setembro de 2019 esta é a época do vazio sanitário de soja. No período de 90 dias fica proibido o cultivo de soja, sob risco de penalidades. A campanha é realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), tem a parceria da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

“Sanidade é tudo hoje em dia. Tivemos recentemente um caso atípico de uma doença e vimos que isso mexe em todo o mercado internacional e vira um problema. Então sabemos a importância da questão sanitária e da necessidade de levar isso a sério. O vazio sanitário é fundamental para garantir a seguridade da soja”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

A Campanha do vazio sanitário foi lançado com a assinatura do termo de cooperação realizada no mesmo ato, fazendo alusão a parceria que o Estado tem mantido com o setor produtivo através das instituições que os representa, citando a Famasul, Aprosoja e os sindicatos rurais em todo o Estado e que segundo suas palavras é uma fórmula que tem garantido resultados positivos nas ações voltadas ao setor produtivo.

O período de plantio da oleaginosa no Estado acontece entre os dias 16 de setembro a 31 de dezembro e o cadastro de área plantada é obrigatório, devendo ser realizado no site do Iagro (www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio). O período é crucial para evitar a expansão de focos de ferrugem asiática nas lavouras, sendo a doença de maior expressão da cultura da soja.