Campanha termina com quase 186 mil pessoas imunizadas

Durante a Campanha de Campanha de Vacinação contra Gripe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram imunizadas 185.184 pessoas do grupo de risco, atingindo 87,64% da população alvo atualizada pelo Ministério da Saúde e que estimou em 211.790. A campanha foi encerrada na última quinta-feira (6) nas 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família.

Segundo o Boletim de Vacinação divulgado pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) com dados até o dia 04 de junho, os idosos com mais de 60 anos é a população que mais se vacinou, atingindo a marca de 77.769 (97,11%), seguido pelos professores, 8.558 o que representa 90,58% da meta. As pessoas que não integram os grupos prioritários ainda não foram contabilizadas.

A Campanha de Vacinação teve início em 10 de abril e se estendeu por quase dois meses. Em todas as unidades há uma reserva técnica de doses para ser administrada nas crianças que tomaram a vacina pela primeira vez este ano. Os pais ou responsáveis foram informados quando devem retornar aos postos e precisam ficar atentos para não deixar a data passar para não comprometer a eficácia da imunização.