Brasil preside pela primeira vez o fórum do G20

Divulgação/Mapa Marcelo Guimarães tomou posse como presidente do Sistema de Informações de Mercado Agrícola do G20 (Amis)

Nesta terça-feira (28), o assessor do Departamento de Estudos e Prospecção da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SPA/Mapa), Marcelo Guimarães, tomou posse como presidente do Sistema de Informações de Mercado Agrícola do G20 (Amis).

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a posse foi aconteceu durante a 15ª reunião do Grupo de Informações do Amis, em Roma, que contou com a presença do diretor Geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), José Graziano da Silva.

Marcelo Guimarães destaca que os seus objetivos durante seu mandato de um ano será dar continuidade e intensificar o trabalho que já vinha sendo realizado pelo antecessor canadense, Marco Valicenti.

De acordo com Marcelo Guimarães, “Vamos procurar assegurar a sustentabilidade financeira do Amis e acompanhar as mudanças de comportamento dos consumidores que podem afetar os mercados agrícolas no médio e longo prazo. Também procuraremos aprofundar as informações relativas ao uso de grãos como ração e o monitoramento de estoques”, pontua.

O Amis é uma iniciativa do G20 (Grupo dos 20 países mais ricos) que busca aumentar a transparência dos mercados agrícolas internacionais e promover maior coordenação de políticas agrícolas, especialmente em momentos de crises.

O fórum internacional conta ainda com a colaboração institucional de especialistas de dez organizações internacionais, tais como Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), FAO, Banco Mundial, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), entre outros.

Ainda conforme o MAPA, a organização, composta pelos países membros do G20 e outros sete convidados, entre eles o Brasil, tem sua secretaria executiva sediada na FAO, em Roma. O organismo utiliza-se basicamente de plataformas digitais e da participação de especialistas dos ministérios da Agricultura dos países membros.