Arroba do Boi gordo sofre baixa no preço nesta quarta (29)

Tamanho do texto

Divulgação/Famasul A arroba do boi gordo registrou baixa de 0,36% e segue comercializado a R$ 151,45.

Nesta quarta-feira (29), o preço do bezerro sofreu queda de 0,15% sendo comercializado a R$ 1.277,89 no Estado. A arroba do boi gordo registrou baixa de 0,36% e segue comercializado a R$ 151,45.

Já o preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,81 na região de São Paulo. O preço do frango resfriado também não sofreu variação e a mercadoria segue comercializada a R$ 4,90.

O preço da carcaça suína especial sofreu alta de 0,85%, sendo negociado a R$ 7,10. Na região de São Paulo, o preço do suíno vivo registrou alta de 0,21% sendo comercializado a R$ 4,72. Em Minas Gerais, o produto é comercializado à vista a R$ 4,86.

Os dados são do Canal Rural e Cepea.