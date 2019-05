Após queda da importação de tilápia, MS se mantém como líder em ranking nacional

Divulgação/Famasul Estado foi responsável por 79,9% da carne de tilápia exportada pelo Brasil no primeiro quadrimestre de 2019.

O primeiro quadrimestre de 2019 registrou a exportação de 177,162 toneladas de carne de tilápia em Mato Grosso do Sul, considerando o volume de 43,7% menor que o do mesmo período de 2018, quando foi registrado cerca de 314,965 toneladas.

Com relação a receita a retração foi um pouco maior, 46,9%, com o faturamento caindo de US$ 2,208 milhões para US$ 1,171 milhões.

Conforme dados do Ministério da Economia, como o principal exportador brasileiro de carne de tilápia. Das 221,535 toneladas do produto vendidas pelo país no mercado internacional, 79,9% saíram do estado.

A participação sul-mato-grossense foi ainda maior em receita. Com um faturamento total de US$ 1,239 milhão, aproximadamente 94,5%, das empresas do estado.

A participação do estado nas exportações de tilápia ao cluster de piscicultura vem sendo acompanhado pela Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR). O aglomerado de empresas é voltado para a produção e processamento da tilápia, reunindo desde unidades de produção de alevinos, tanques-rede de cultivo nos reservatórios de hidrelétricas da região, fábrica de ração e frigorífico.

Durante o ano de 2018, a produção sul-mato-grossense de tilápia cresceu 14,84% em comparação com o ano anterior, passando de 17,850 mil toneladas para 20,500 mil toneladas, de acordo com a Peixe BR. Para 2019, a projeção da entidade é de um incremento neste mesmo patamar.