Traficante é preso escondido em pousada com mais de 200 quilos de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Traficante foi preso em flagrante com a carga de droga

Traficante, de 36 anos, foi preso em pousada com mais de 200 quilos de maconha. O flagrante foi nesta quinta-feira (13), durante fiscalização de policiais rodoviários federais, no km 18 da BR-267, em Bataguassu.

Inicialmente, policiais abordaram o condutor de um Celta, com placas de Osasco (SP). O homem, de 34 anos, apresentou-se nervoso à abordagem e dentro do automóvel foi encontrada uma chave, com a identificação de uma pousada de Presidente Epitácio (SP).

Os agentes foram até o local, onde localizaram um Corsa Hatch. Um homem, de 36 anos, que estava hospedado confessou ser o responsável pelo veículo e que estaria transportando uma carga de maconha. Em vistoria no automóvel foram localizados 215 quilos da droga.

O traficante declarou ter pegado o entorpecente em Ponta Porã e o levaria até Osasco. Ele receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O condutor do Celta confessou que agia como "batedor" e receberia R$ 3 mil. Os presos e a droga foram levados à Polícia Civil.