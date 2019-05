Quatro homens são presos por violência doméstica

A Polícia Militar de Nova ANdradina (MS) prendeu quatro homens, com idades de 23, 27, 38 e 44 anos por violência doméstica durante o final de semana. Todos os autores foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia de polícia civil. Os atendimentos às chamadas no telefone 190 foram efetuados na sexta, sábado e no domingo com duas ocorrências.

Segundo a assessoria um dos casos foi denunciado por um cidadão que passava pela rua e viu o agressor chutando a porta de uma residência e ouviu de dentro do local, uma mulher gritando socorro. Imediatamente o denunciante acionou a Polícia Militar que chegou rapidamente ao local e prendeu o autor, que já é conhecido por outros crimes.