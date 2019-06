PRF apreende R$ 250 mil em celulares

Tamanho do texto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira, 06 de junho, uma carga de celulares avaliada em R$ 250 mil. Foram 253 aparelhos celulares da marca Xiaomi sem documentação fiscal em Rio Brilhante/MS.

O caso aconteceu durante fiscalizações de rotina, no km 323 da BR-163, a equipe abordou um GM/Cobalt com placas de Sinop/MT. O motorista, de 40 anos, estava acompanhando por um passageiro, de 19. Os celulares celulares foram encontrados durante vistoria no veículo.

Ao ser questionado pela o motorista confessou ter comprados os aparelhos em Foz do Iguaçu/PR por R$ 183 mil e iria revendê-los em Sinop/MT. Os homens foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados/MS.