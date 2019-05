Policiais apreendem R$ 1,4 milhão em cocaína

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Cocaína seria levada para São Paulo

Carregamento de 59 quilos, avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão, foi apreendido por policiais rodoviários federais nesta quarta-feira (8), no quilômetro 512 da BR-267, em Jardim.

Durante fiscalizações de rotina, a equipe abordou o condutor de um Meriva, com placas de São Gabriel do Oeste. O homem, de 20 anos, estava com um passageiro, de 23, e ambos apresentaram nervosismo diante de questionamentos sobre a viagem.

Suspeitando de que algum ilícito estivesse sendo transportado, os policiais fizeram vistoria minuciosa no automóvel e encontraram um compartimento secreto próximo ao estepe. Nele havia 48 tabletes de cloridrato e onze tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 59 kg do entorpecente. Considerando o valor de R$ 25 mil para venda em grandes mercados consumidores, segundo fontes policiais, a carga estava avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão.

O condutor confessou ter pegado a droga em Corumbá e a levaria r até São Paulo (SP). Pelo transporte, alegou que receberia R$ 8 mil.

Os presos, o veículo e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Jardim.