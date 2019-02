PF cumpre mandados em MS contra fraudes no Sistema S

Imagem ilustrativa/Internet Operação cumpre 50 mandados em MS, AL, MG, PB, PE, SP e DF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (19), com a colaboração do Tribunal de Contas da União (TCU), a Operação Fantoche, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. São cumpridos mandados em seis estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal.

A operação emitiu 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.

Segundo a PF, as investigações são relativas a um grupo de empresas de fachada, que estavam sob controle da mesma família, e que teriam desviado recursos provenientes de contratos e convênios firmados diretamente com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S. Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões por meio desses contratos.

Esses contratos eram na maioria das vezes, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, diz a investigação. Eles utilizavam de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério e Unidades do Sistema S.

Até o momento, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul não divulgou maiores informações sobre os mandados cumpridos aqui. O Capital News estará acompanhado as investigações.