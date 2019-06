Pai é preso por enforcar filha

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Um homem de 47 anos foi preso na sexta-feira (7) acusado de enforcar a filha de 14 anos, após ela se negar a entregar as chaves do portão para o autor. O caso aconteceu no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A adolescente relatou para a polícia que o pai estava embriagado e pediu a chave do portão para sair e ela se negou a entregar. Alterado o acusado tentou enforcar a jovem, momento em que a mãe da vítima flagrou a agressão e socorreu a filha.

A Polícia Militar foi acionada e o acusado foi preso e negou o crime. A jovem apresentou hematomas no pescoço e arranhões nos braços.