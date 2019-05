Operação visa desarmar grupos indígenas

A Polícia Federal realiza nesta manhã (21) a operação "Paz no Campo". O objetivo é desarmar dois grupos indígenas rivais que disputam o comando da aldeia Alves de Barros, localizada no município de Porto Murtinho/MS. Serão cumpridos três mandados de busca e apreensão. Operação foi batizada de 'Paz no Campo', pois visa pacificar a Aldeia Alves de Barros.



A investigação acontece desde 2018 a partir de informações recebidas e repassadas pelo Ministério Público Federal (MPF) a PF. A investigação identificou a existência dos grupos beligerantes e de suas lideranças, sendo constatada a possibilidade de conflito e vítimas decorrentes de atos de violência, inclusive com o uso de armas de fogo. Os objetos apreendidos serão encaminhados para a PF de Campo Grande.