Motorista embriagado causa acidente de trânsito durante a madrugada

Divulgação/GMD Veículo ficou danificado assim como a placa de anúncio de preços do posto

A Guarda Municipal de Dourados prendeu na madrugada desta quinta-feira (6) um homem de 31 anos após causar acidente de trânsito e apresentar sinais evidentes de embriaguez. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a guarda, por volta das 2h uma das equipes fazia rondas na Avenida Altos do Indaiá, quando em frente a um posto de combustível flagrou o condutor do veículo VW Gol prata, invadindo a calçada do posto e colidindo com uma placa de informações de preços de combustíveis.

Durante a abordagem, o homem disse que era morador no Jardim Clímax e foi percebido que ele estava visivelmente embriagado, com odor etílico, fala enrolada e falta de equilíbrio.

Na checagem da documentação os GMs descobriram que o motorista não possuía CNH e que o veículo estava com licenciamento em atraso.

O autor recusou-se a fazer o teste de alcoolemia, porém da mesma forma foi preso por embriaguez ao volante sendo lavrado o termo de constatação da embriaguez sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e o carro com irregularidades removido ao pátio do Detran.