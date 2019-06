Marido é esfaqueado depois de comprar cerveja

Reprodução/Internet Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Um homem de 39 anos foi esfaqueado no abdômen pela esposa, após comprar cerveja. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (10) no Bairro Celina Jallad, em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia a mulher ficou enfurecida pelo marido depois dele sair para comprar cerveja e o agrediu com uma faca de cozinha. A vítima foi ferida no abdômen e teve as vísceras expostas.

Após o homem ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros a esposa relatou na delegacia que era agredida pelo companheiro constantemente e naquela noite quando questionou por estar bebendo novamente ele tentou agredi-la e ela acabou o esfaqueando.