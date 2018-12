Jovem de 22 anos é flagrada abandonando filho recém-nascido

Tamanho do texto

Reprodução Jovem foi flagrada por câmeras de segurança

Uma jovem, de 22 anos, foi flagrada abandonando o filho recém-nascido em frente a uma casa no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ela é brasileira, natural do estado de Goiás, e foi presa nesta terça-feira (11).

Segundo o site Porã News, o abandono do bebê ocorreu na sexta-feira (7). Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a mulher abandonava o filho no local e o caso passou a ser investigado.

Diante do caso, familiares da jovem compareceram à Defensoria Publica da cidade solicitando que a criança para pedir a guarda. A alegação é que a jovem sofre de problemas psiquiátricos. Ela inclusive estava internada em clínica, para onde voltou e foi presa após cometer o abandono de incapaz.