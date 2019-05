Gado furtado recuperado em fazenda vizinha

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Animais seriam abatidos clandestinamente

Duas pessoas foram presas por furtar seis cabeças de gado de uma fazendo. Os animais foram encontrados na fazenda vizinha, já remarcados. O caso aconteceu em uma propriedade rural na região de Dourados.

Divulgação/DOF Gado foi encontrado na fazenda vizinha

Para a polícia o dono da fazenda informou deu falta dos animais e os encontrou no outro dia com o vizinho. Conforme a assessoria o acusado relatou que guardou os animais a pedido do funcionário da vítima. O autor relatou que o gado seria abatido, de forma clandestina. A carne seria comercializada na cidade de Antônio João (MS).

Os autores foram detidos e o caso registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron)