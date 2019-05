Ex marido mata servidora e se mata em seguida

A cidade de Jardim, localizada a 250km de Campo Grande esta de luto oficial decretado pela prefeitura da cidade, devido o assassinato da servidora publica, Sandra Herter ocorrido no inicio da tarde da ultima quarta FEIRA (8).

Acervo pessoal Sandra Herter era amante da corrida e jovem deixa três filhos



Sandra Herter era servidora da prefeitura há 27 anos, e também empresaria de duas lojas de utilidades junto com o ex marido, Antonio Marcos Pereira. O ex marido chegou na casa do casal e atirou nela e em seguida deu um tiro em seu ouvido.



A empregada do casal ouviu o primeiro tiro e ligou para a policia, mas quando chegaram os corpos estavam na sala, sem vida.



O caso chocou a população e em razão aos préstimos de Sandra de quase que uma vida toda, o prefeito decretou três dias de luto. Sandra deixa dois filhos adultos e um menino de 6 anos.