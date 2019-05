Assaltante passa por atendente em farmácia

Tamanho do texto

Um assaltante se passou por um atendente de farmácia na noite de ontem (23) na Avenida Calógeras, em Campo Grande. O bandido estava armado e deixou o estabelecimento levando dinheiro e celulares.

Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas de 50 anos, entrou na farmácia e acabou sendo rendida pelo autor que estava atrás do balcão. Os funcionários e clientes foram levados para o fundo do estabelecimento. O bandido ficou pouco tempo no loca e logo depois foi embora carregando celulares e uma quantidade em dinheiro que não foi divulgada.