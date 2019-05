Ao conversar com mulher, homem é espancado

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Autor ainda não foi identificado

Um homem de 35 anos foi espancado na madrugada deste sábado (25). O agressor não teria gostado da vítima estar conversando com uma mulher. O caso aconteceu no Jardim Leblon, em Campo Grande.

De acordo com registro policial o homem de 35 anos, estava conversando com a jovem e o agressor não teria gostado. Antes de agredir a vítima o autor ainda teria discutido com a jovem. Não há informações se o agressor conhecia a mulher.

A vítima não conseguiu reagir e depois de ser agredida ficou desacordada. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon. Testemunhas disseram para a polícia que o autor estava com um veículo preto. Ele ainda não foi localizado.