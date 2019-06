Acidente entre carreta e carro mata duas pessoas

Divulgação/Jovem Sul News Vítimas ficaram presas nas ferragens

Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira, 12 de junho, em grave acidente de trânsito na MS-306,na região do Pouso Frio. O veículo de passeio, Honda Civic bateu violentamente na frente de uma carreta com cavalo mecânico Scânia, carregada com pisos e reservatórios de água.

De acordo com o site Jovem Sul News o caminhoneiro Valdecir Forte, 59 anos, relatou que trafegava normalmente pela rodovia, quando repentinamente deparou-se com o Honda Civic desgovernado na sua pista e ocorreu a inevitável batida.

Divulgação/Jovem Sul News Carreta saiu da pista com o acidente

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado às 7h30 e nada puderam fazer para salvar a vida das duas pessoas ocupantes do Honda, que ficaram com os corpos presos nas ferragens do carro totalmente destruído.

A princípio, o motorista do carro e o ocupante devem ser moradores da cidade de Costa Rica. O motorista deveria ser Jorge Ricardo dos Santos, nascido em 1.981 e a segunda pessoa, funcionários da IACO Agrícola que estiveram no local disseram que se trata de um ex-colega de trabalho, inicialmente identificado apenas como sendo Edinilson. A polícia trabalha para identificá-lo.