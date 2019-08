Última semana envio de trabalhos para feiras do IFMS

Divulgação Campus Ponta Porã do IFMS

Termina na terça-feira (20) os envios de trabalhos para a apresentação na edição 2019 das Feiras de Ciência e Tecnologia, que serão realizadas nos dez campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) entre 30 de setembro e 5 de outubro.No envio deve ser feito o cadastro das informações sobre o trabalho, como orientador e autores, além da submissão do resumo expandido.



A inscrição deve ser feita pelo orientador do projeto de pesquisa, que precisa ter vínculo empregatício com instituições de ensino ou ser servidor público, por meio do Sistema de Submissão.



Podem participar estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), médio e técnico integrado, de escolas públicas ou privadas, dos municípios onde ocorrerão as feiras e suas respectivas áreas de abrangência. A participação também é aberta a ex-alunos do IFMS que concluíram os cursos técnicos integrados após novembro do ano passado.



Os eventos ocorrem durante a Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS, nos municípios de Aquidauana (Feciaq), Campo Grande (Fecintec), Corumbá (Fecipan), Coxim (Fecitecx), Dourados (Fecigran), Jardim (Fecioeste), Naviraí (Fecinavi), Nova Andradina (Fecinova), Ponta Porã (Fecifron) e Três Lagoas (Fecitel).



Serão premiados trabalhos nas categorias nível médio/técnico integrado e nível fundamental, além de melhores pôster/banner, maquete/protótipo, apresentação oral, relatório, e projeto na categoria nível médio/técnico. Todos os autores receberão certificado de participação.