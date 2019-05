Senar oferece 22 cursos para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar

Divulgação/Assessoria 22 cursos no portfólio que atende a cadeia da cana-de-açúcar

Aprendizagem em Mecânico de Manutenção de Tratores Agrícolas que conta com 30 alunos, divididos em 2 turmas. Há também as capacitações de Aprendizagem em Administração Rural, Soja e Milho, Cana-de-Açúcar, Bovinocultura de Corte e Avicultura, alguns dos cursos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS). Ao todo são 22 cursos no portfólio que atende a cadeia da cana-de-açúcar, além de capacitações pelo programa SEJA – Senar Jovem Aprendiz que contemplam também outros setores da agropecuária.

“As agroindústrias, por meio das iniciativas do Jovem Aprendiz, nos demandam muito, tendo em vista que a capacitação é totalmente gratuita e visa acolher as necessidades da empresa”, relata para a assessoria a coordenadora da Unidade Educacional do Senar/MS, Elizete Nunes Ramos.

Em 2019 foram realizados mais de 600 cursos, entre os específicos voltados para máquinas e manejo em cana-de-açúcar, e os gerais relacionados a gestão; processos; educação, saúde e segurança no trabalho que abrangem todas as cadeias produtivas. Aproximadamente 7 mil alunos se formaram em 71 municípios do estado. No ano passado, o mesmo número de cidades receberam mais de 1,6 mil turmas e 18,7 mil participantes.