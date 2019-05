Programa de Contratação Temporária tem 685 vagas abertas

Tamanho do texto

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social. No total, são oferecidas 685 vagas, para contratação de profissionais de nível superior, médio e fundamental incompleto. A jornada é de 40 horas semanais, e o salário pode chegar a R$ 3.200,00.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo página da seleção. Para nível superior, o cargo é de Técnico de Atividades Socioculturais. Para os profissionais de nível médio, as funções são de Auxiliar Administrativo e Financeiro, Cuidador Social, Educador Social e Motorista. E aos profissionais com ensino fundamental incompleto, as vagas são de Auxiliar de Manutenção na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Do total de vagas, 45 são para Técnico de Atividades Socioculturais; 150 para Auxiliar Administrativo e Financeiro; 100 para Cuidador Social; 140 para Educador Social; 100 para Motorista; 150 para Auxiliar de Manutenção. Todas as funções têm vagas previstas para pessoa com deficiência.

Termina na sexta-feira (31) o prazo para inscrições. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site do processo, até às 16h, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A seleção será realizada em duas etapas denominadas Inscrição Online e Prova de Títulos, sendo esta de caráter eminentemente classificatório.

